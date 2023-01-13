В Министерстве обороны Белоруссии объявили о приведении артиллерийских подразделений региональной группировки войск Союзного государства в состояние боевой готовности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятия организованы в рамках совместного боевого слаживания сил Белоруссии и России.
"Подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — отметили в Минобороны Белоруссии.
В октябре белорусский лидер Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин договорились задействовать региональную группировку войск на фоне обострения обстановки на западных границах Союзного государства.
Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыл эшелон с военной техникой Вооружённых сил РФ, предназначенный для усиления безопасности государства.
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