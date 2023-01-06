Эшелон с военной техникой ВС РФ прибыл в Белоруссию для наращивания региональной группировки войск

Министерство обороны Белоруссии сообщало о наращивании региональной группировки войск (РГВ) для усиления безопасности государства с учётом складывающейся обстановки у границ страны. Стало известно о прибытии нового эшелона с военной техникой России, о чём проинформировала пресс-служба ведомства.

Ранее Александр Лукашенко посетил полигон под Брестом, где размещаются военнослужащие Вооружённых сил РФ, и заслушал их доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений РГВ.

Напоминаем, что военные ВСУ совершают провокации жестами и оружием в отношении пограничников соседнего государства.