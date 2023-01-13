В МО РФ подтвердили отсутствие отсрочки по мобилизации для отцов троих детей

В России пока не предусмотрена отсрочка от мобилизации для отцов троих детей. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.

На горячей линии ведомства корреспонденту издания Daily Storm сообщили, что отсрочку предоставляют, если в семье воспитываются как минимум четыре ребёнка.

"С тремя — вопрос ещё прорабатывается", — пояснил источник.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что осенью 2022 года в РФ отменили отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. По словам парламентария, соответствующий документ, подписанный начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, уже разослан по военным комиссариатам страны.