В России пока не предусмотрена отсрочка от мобилизации для отцов троих детей. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.
На горячей линии ведомства корреспонденту издания Daily Storm сообщили, что отсрочку предоставляют, если в семье воспитываются как минимум четыре ребёнка.
"С тремя — вопрос ещё прорабатывается", — пояснил источник.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что осенью 2022 года в РФ отменили отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. По словам парламентария, соответствующий документ, подписанный начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, уже разослан по военным комиссариатам страны.
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