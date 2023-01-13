Депутат Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Генштаб ВС РФ отменил отсрочку от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми, следует из заявления депутата Госдумы Нины Останиной.

В своих соцсетях политик поделилась, что недавно обсуждала эту тему с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой.

"Она подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми", — написала Останина.

Парламентарий добавила, что документ, утверждённый начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, уже разослан по военным комиссариатам страны. По её словам, эти сведения подтверждают представители ведомства.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в случае повышения призывного возраста в РФ служить пойдут все "откосившие" от армии россияне, даже если у них есть военный билет.