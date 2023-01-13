Взятие Соледара позволит взять армию Украины в "котел" в Артёмовске — Минобороны РФ

Благодаря освобождению Соледара Вооружённые силы РФ смогут заблокировать снабжение армии Украины в Артёмовске, сообщили в Минобороны России.

"Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артёмовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём подразделения ВСУ", — отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, Соледар был освобождён вечером 12 января. Контроль над этим городом важен для продолжения освобождения Донбасса, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что за последние трое суток ВСУ потеряли в Соледаре более 700 солдат и свыше 300 единиц вооружения.