Вечером 12 января российские войска завершили освобождение Соледара. В ходе зачистки города было уничтожено три самолёта, вертолёт, более 700 военнослужащих и порядка 300 единиц боевой техники ВС Украина, сообщает Минобороны РФ.
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