Минобороны: ВС России уничтожили 700 военных и технику ВС Украины в Соледаре за трое суток

Вечером 12 января российские войска завершили освобождение Соледара. В ходе зачистки города было уничтожено три самолёта, вертолёт, более 700 военнослужащих и порядка 300 единиц боевой техники ВС Украина, сообщает Минобороны РФ.