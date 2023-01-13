Карасёв: в течение одного-двух месяцев ВС РФ начнут наступление на Украину широким фронтом

Кадровые перестановки в российском командовании спецоперацией могут говорить о наступлении ВС РФ на Украину широким фронтом. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Карасёв.

"Очень редко начальник Генштаба фактически командует военным фронтом, военной операцией. Это значит, серьёзно ставка делается на то, чтобы в течение месяца-полтора-два максимум добиться тех результатов, которые они считают", — заявил он в беседе с изданием "ПолитНавигатор".

Карасёв считает, что теперь на линии боевого соприкосновения будут происходить не локальные операции, как это было в Соледаре или Артёмовске, а "мощное наступление по всему фронту". Также он посоветовал не забывать про белорусскую границу.