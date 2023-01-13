В Госдуме анонсировали обязательные военные сборы для не служивших граждан РФ старше 30 лет

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал, какие категории россиян будут привлечены на обязательные военные сборы.

После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию не служившие граждане РФ старше 30 лет и находящихся в запасе отправятся на военные сборы.

Ранее Соболев призвал восстанавливать в России базу мобилизационного развёртывания.

"Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв", — цитирует слова Соболева URA.RU.

Военачальник отметил, что запасников и резервистов, не имеющих военной специальности, тоже следует привлекать к военным сборам.