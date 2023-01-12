Генерал Соболев призвал восстанавливать в РФ базу мобилизационного развёртывания

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что вся российская молодёжь должна проходить обязательные военные сборы длительностью полгода. Об этом он заявил в беседе с НСН.

Соболев подчеркнул, что России следует восстанавливать базу мобилизационного развёртывания. Сюда входят части и соединения сокращённого состава, у которых есть офицеры, техника, боеприпасы.

"Сегодня частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, это совершенно неправильно: и преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учёбы и занимались непонятно чем", — сказал генерал-лейтенант.

Он сообщил, что офицеры, обучавшиеся на военной кафедре в Омске, во время частичной мобилизации не были призваны, так как не служили в армии.