BBC: Министр обороны Украины Резников заявил о новом наступлении ВС РФ весной 2023 года

О том, что Россия планирует начать новое наступление весной, киевское руководство говорит довольно часто. Очередное заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью для BBC.

Он уверен, что ВС России собирают силы, боеприпасы и оружие, чтобы пойти в наступление на Украину со всех направлений, включая те, которые уже находятся под их контролем на юге и востоке. Украинским войскам необходимо перегруппироваться и перевооружиться, пока они ожидают военную помощь Запада, а для этого необходимо время, говорит Резников.

"Весна — лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они (ВС России — Прим. ред.) будут готовы начать, и, конечно, мы должны быть готовы начать", — заявил министр.