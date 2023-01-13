Российские военные уничтожили американских наёмников в Новосёловском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал пленный боец вооружённых сил Украины (ВСУ) корреспонденту РИА Новости.
По его словам, когда начался штурм посёлка, американцы сидели в подвале. С правого фланга зашли русские и закидали их гранатами.
После этого один из наёмников вышел на связь по рации и попросил о помощи. Ему показали направление, он пошёл на точку вызывать свою эвакуацию, добавил боевик.
Тела убитых они потом, скорее всего, забрали с собой, заключил пленный.
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