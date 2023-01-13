Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара

Американский телеканал CNN сообщил, что его журналисты стали свидетелями отхода украинских войск из Соледара.

Канал рассказал, что его команда, которая находилась примерно в четырёх километрах от города, стала в пятницу свидетелем того, как вооружённые силы Украины (ВСУ) переправляли войска.

Видимо, это было "организованным отступлением" из Соледара, заявили журналисты.

Напомним, ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Соледаром. Однако в Киеве потерю города продолжают отрицать, уверяя, что бои за него продолжаются.