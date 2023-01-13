Американский телеканал CNN сообщил, что его журналисты стали свидетелями отхода украинских войск из Соледара.
Канал рассказал, что его команда, которая находилась примерно в четырёх километрах от города, стала в пятницу свидетелем того, как вооружённые силы Украины (ВСУ) переправляли войска.
Видимо, это было "организованным отступлением" из Соледара, заявили журналисты.
Напомним, ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Соледаром. Однако в Киеве потерю города продолжают отрицать, уверяя, что бои за него продолжаются.
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