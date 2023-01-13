Вооружённые силы России могут нанести удар по украинской магистральной распределительной сети, чтобы разделить энергосистему страны. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "24 канала".
"Они будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова.", — предположил представитель киевского режима.
Такие действия Россия может предпринять, чтобы спровоцировать недостаток электроэнергии в одних местах и избыток в других. Удары могут повлечь аварийные отключения, считает Подоляк.
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