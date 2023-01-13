Подоляк: Россия может нанести удар по магистральной распределительной сети Украины

Вооружённые силы России могут нанести удар по украинской магистральной распределительной сети, чтобы разделить энергосистему страны. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

"Они будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова.", — предположил представитель киевского режима.

Такие действия Россия может предпринять, чтобы спровоцировать недостаток электроэнергии в одних местах и избыток в других. Удары могут повлечь аварийные отключения, считает Подоляк.