Подоляк: Соледар никто не контролирует, за него идут тяжёлые бои

Киевский режим продолжает выдвигать новые версии происходящего в Соледаре. С объяснениями выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заявил в интервью на YouTube-канале, что Соледар "никто не контролирует", но там идут тяжёлые и кровопролитные контактные городские бои.

По словам украинского политика, город "не взял никто", Украина его также "тотально не контролирует".

Ранее такое же заявление сделал и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Добавим, вчера Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара. А свидетелями отхода украинских военных из города стали репортёры американского телеканала CNN.