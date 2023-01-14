Киевский режим продолжает выдвигать новые версии происходящего в Соледаре. С объяснениями выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он заявил в интервью на YouTube-канале, что Соледар "никто не контролирует", но там идут тяжёлые и кровопролитные контактные городские бои.
По словам украинского политика, город "не взял никто", Украина его также "тотально не контролирует".
Ранее такое же заявление сделал и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Добавим, вчера Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара. А свидетелями отхода украинских военных из города стали репортёры американского телеканала CNN.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.