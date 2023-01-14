NYT: Запад спешит вооружить Украину до "сокрушающего удара Путина"

Продолжая накачивать Украину оружием, Запад стремится по максимуму подготовить Киев к новому российскому наступлению. По российской земле снова пойдут немецкие танки и западная техника...

По данным NYT, танки Киеву будут отправлены именно из этих соображений.

Ранее поставки такого характера не делались из опасений эскалации, но теперь у Вашингтона новая цель — изменить соотношение сил, пока не началось российское наступление.

В конце декабря США вознамерились отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот".

Сразу после этого дать танки согласились Франция и Германия.

Британия и Польша также пообещали дать по несколько "Леопардов 2".

Украина мечтает, что германскими танками, американскими ЗРК и европейскими бронетранспортёрами сможет отбросить Россию назад.

Идея скорых поставок возникла на фоне потери украинцами Соледара, которую Запад до сих пор не в состоянии признать.

"Своих танков у Украины нет — большая часть танкового парка уничтожена или повреждена. Не хватает снарядов. При этом ЗРК "Пэтриот" является самой современной системой противовоздушной обороны американского производства (хотя в СССР и РФ научились с ним бороться). А упомянутые выше бронированные машины легче и маневреннее, чем танки" - пишет издание.

"Пока Запад не поставлял Украине истребители и ракеты большой дальности, способные наносить удары по Крыму и самой России. Не получил Киев и танков М1 "Абрамс", которые нуждаются в постоянном обслуживании и особом топливе. Но об остальном западные союзники уже договорились", заявила на прошлой неделе во время брифинга помощник заместителя министра обороны США Лора Купер.

По ее словам, "сейчас лучшее время для украинцев менять динамику на поле боя".

В России также думают о подготовке весеннего наступления - цитирует пресса данные европейской разведки. Экс-помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камилл Гран отметил, что Москва мобилизовала сотни тысяч человек для проведения нового наступления и Украину ждет "сокрушающий весенний удар Путина".

Окончательно вопрос решится 20 января на заседании руководителей военных ведомств стран НАТО в Германии.

"Британия, к примеру, намерена отправить на Украину лишь 10 танков "Челленджер 2". Лондон и Варшава действуют заодно, оказывая давление на Берлин, чтобы заставить Шольца дать разрешение на отправку "Леопардов", но для этого нужна отмашка Вашингтона" - считают авторы.

Они также напоминают - после (в случае) такого решения, германские танки и западная техника "пойдет по земле России" - как во вторую Мировую войну, так что есть вопрос - дойдет ли она и куда.

Ведь в отличие от 1941-1945 годов сейчас Россия является ядерной сверхдержавой...