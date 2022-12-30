Столтенберг: НАТО будет накачивать Украину оружием, пока Москва не смирится с поражением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западная военная помощь Украине — то, что доктор прописал. По его словам, это то, что необходимо для "установления мира в кратчайшие сроки".

В интервью немецкому информационному агентству DPA Столтенберг заявил, что единственный шанс заставить Россию согласиться на мирные переговоры — поставить её перед фактом: она не сможет достичь своих целей военным путем.

"Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру, — заявил главный НАТОвский чиновник. — Президент России Владимир Путин должен прийти к выводу, что его войска не в состоянии захватить Украину. Только тогда Кремль будет готов к переговорам об урегулировании конфликта".

"Пусть стреляют, куда хотят, а мы дадим ещё оружия"

В том же самом интервью Столтенберга высказался о недавних украинских ударах по военным объектам на российской территории. Причём высказался одобрительно, заявив, что "каждая страна имеет право на самооборону". То есть, генсек НАТО открыто оправдал эти нападения.

Отвечая на вопрос, следует ли Западу послать Украине баллистические ракеты средней дальности, он сообщил, что отдельные государства-члены НАТО "ведут с Киевом диалог относительно конкретных систем". Каких именно — не уточнил, но отметил, что "несколько членов военного блока" уже поставили ВСУ системы вооружения с большей дальностью действия, такие как реактивные системы залпового огня M142 HIMARS американского производства и беспилотники.

Напомню, в четверг вечером президент США Джо Байден подписал законопроект о расходах в размере $1,7 трлн, $45 млрд из которых выделяются на "важнейшую помощь Украине”. Из этой суммы $9 млрд пойдут непосредственно на обучение и оснащение украинских военных.

Позиция России

Россия настаивает на том, что поставки оружия Западом служат лишь продлению конфликта, предупреждая сторонников Украины, что их "помощь" потенциально может привести к полномасштабной военной конфронтации между Россией и НАТО.

Например, в четверг глава российского МИД Сергей Лавров сказал журналистам, что Москва "ни с кем не будет разговаривать” на условиях, ранее предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предложенная Зеленским "формула мира" из десяти пунктов, напомню, предусматривает вывод российских войск из Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые и Киев, и Москва считают частями своих территорий.

Хотя Лавров и назвал этот план "неприемлемым", он отметил, что Кремль в принципе не отказался от участия в переговорах с Украиной. Но позиция Москвы однозначна: Киев должен сначала признать новую реальность на местах.

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