В Киеве прогремела вторая серия взрывов

Союзные войска продолжают специальную военную операцию. Утром 14 января прогремели взрывы в Киеве и Буче Киевской области.

Украинские СМИ проинформировали о новой волне ударов в Киеве. На данный момент во всей Киевской области объявлена воздушная тревога.

Администрация города заявляет о ракетной атаке ВС РФ по объектам критической важности Украины. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о взрывах в Днепровском районе. Ракетные обломки упали на нежилые здания в Голосеевском районе.

"Взрывы в Днепровском районе Киева, на место выехали экстренные службы", — сообщил Кличко в своём Telegram-канале.