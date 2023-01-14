В Киеве прогремела вторая серия взрывов

Союзные войска продолжают специальную военную операцию. Утром 14 января прогремели взрывы в Киеве и Буче Киевской области.
Украинские СМИ проинформировали о новой волне ударов в Киеве. На данный момент во всей Киевской области объявлена воздушная тревога.
Администрация города заявляет о ракетной атаке ВС РФ по объектам критической важности Украины. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о взрывах в Днепровском районе. Ракетные обломки упали на нежилые здания в Голосеевском районе.
"Взрывы в Днепровском районе Киева, на место выехали экстренные службы", — сообщил Кличко в своём Telegram-канале.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.