В Киеве, Запорожье и Очакове утром прогремели взрывы

В субботу утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Буче Киевской области. Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Взрывы также прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье и Очакове Николаевской области.

Как заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, взрывы в Киеве это не ПВО и не "какие-либо военные действия".

Он отметил, что это не начало наступления российских войск с Севера, и призвал не разгонять панику. Причину взрывов военный не назвал, пообещав сделать это позже.