В субботу утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Буче Киевской области. Об этом пишет издание "Зеркало недели".
Взрывы также прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье и Очакове Николаевской области.
Как заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, взрывы в Киеве это не ПВО и не "какие-либо военные действия".
Он отметил, что это не начало наступления российских войск с Севера, и призвал не разгонять панику. Причину взрывов военный не назвал, пообещав сделать это позже.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.