Жительница Соледара: в составе ВСУ были наёмники из Польши и Британии

В составе украинских войск были наёмники из Польши и Британии, а также темнокожие. Их видели мирные жители Соледара. Об этом рассказала РИА Новости женщина после освобождения города российскими военными.

Она отметила, что особенно много было поляков. При этом граждане старались вообще не вступать с ними в контакт.

"Мы прятались, мы жили восемь месяцев в подвале пятиэтажного дома. Мы не вступали с ними в контакт. Мы практически только по надобности выходили наружу — за дровами, за водой", — объяснила очевидец.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как русские уничтожили американских наёмников в ЛНР.