Очевидцы: ВСУ забрасывали фосфорными боеприпасами гумконвои в Соледаре

Украинские военные наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям с беженцами в Соледаре. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости.

По словам мирных жителей, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) забрасывали их с квадрокоптеров фосфорными и магниевыми боеприпасами.

Женщина поблагодарила российских военных, которые вывезли их из "этого ада".

Также жители Соледара рассказали о том, что в городе было много польских и британских наёмников, от которых они восемь месяцев прятались в подвале пятиэтажки.