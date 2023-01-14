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Очевидцы: ВСУ забрасывали фосфорными боеприпасами гумконвои в Соледаре

Силовые структуры

Украинские военные наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям с беженцами в Соледаре. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости.

По словам мирных жителей, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) забрасывали их с квадрокоптеров фосфорными и магниевыми боеприпасами.

Женщина поблагодарила российских военных, которые вывезли их из "этого ада".

Также жители Соледара рассказали о том, что в городе было много польских и британских наёмников, от которых они восемь месяцев прятались в подвале пятиэтажки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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