Украинские военные наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям с беженцами в Соледаре. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости.
По словам мирных жителей, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) забрасывали их с квадрокоптеров фосфорными и магниевыми боеприпасами.
Женщина поблагодарила российских военных, которые вывезли их из "этого ада".
Также жители Соледара рассказали о том, что в городе было много польских и британских наёмников, от которых они восемь месяцев прятались в подвале пятиэтажки.
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