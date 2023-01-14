The Times: Путин готовится объявить новую волну мобилизации и призвать 500 тысяч человек

Российский президент Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки.

При этом, из каких конкретно ведомств издание получило информацию, не указывается.

Решение, по данным газеты, принято будет в течение нескольких недель, что позволит отправить в зону спецоперации на Украине к апрелю до полумиллиона человек, говорится в статье.

Замысел, как считают источники, в том, чтобы организовать новое масштабное наступление по подсохшим после весенней распутицы дорогам.

"В российских региональных военкоматах идет серьёзная подготовка, Кремль провёл закрытый опрос. Граждане России озабочены военными действиями, но они также не хотят мириться с поражением", — цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Заметим, представители российских властей не раз официально опровергали намерения объявить вторую волну частичной мобилизации.