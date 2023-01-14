Генерал США Келлог считает освобождение Соледара значительным успехом ВС России

Минобороны РФ сообщило о взятии Соледара. Для российской армии это значимый успех, заявил американский отставной генерал-лейтенант, бывший советник президента Америки Джозеф Кит Келлог. Однако впереди будет решающее сражение, отметил он в беседе с Corriere della Sera.

"Безусловно (взятие Соледара — Прим. ред.) — значительный успех для русских. Но думаю, это лишь одна глава в длинной истории", — сказал он.

Россия и Украина вступят в решающий бой, когда получат подкрепление, подчеркнул генерал. Также он считает, что переговоры между сторонами конфликта возможны лишь после определения победителя.