Минобороны: 12 января ВС РФ завершили освобождение Соледара от ВСУ

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 13 января.

Вооружённые силы России вечером 12 января завершили освобождение Соледара. Данный город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Об этом проинформировало ведомство.

Ранее сообщалось, что российские военные ведут зачистку города от ВСУ. Корреспондент Александр Сладков рассказал о крупных потерях противника.