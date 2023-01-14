Российские военные применили модернизированные танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации на территории Херсонской и Запорожской областей. Солдаты скрылись в лесополосе и открыли огонь по боевикам ВСУ на правой стороне Днепра. По словам командира танка, все установленные цели удалось поразить.
Т-90М "Прорыв" хорошо проявил себя в зоне боевых действий: композитная броня хорошо выдерживает удары, а манёвренность позволяет уйти от огня противника, сообщает ТАСС.
"Этот танк намного мощнее и сильнее западных аналогов, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — рассказал механик-водитель танка Денис.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.