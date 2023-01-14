ВС РФ задействовали танки Т-90М "Прорыв" на Херсонском и Запорожском направлениях

Российские военные применили модернизированные танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации на территории Херсонской и Запорожской областей. Солдаты скрылись в лесополосе и открыли огонь по боевикам ВСУ на правой стороне Днепра. По словам командира танка, все установленные цели удалось поразить.

Т-90М "Прорыв" хорошо проявил себя в зоне боевых действий: композитная броня хорошо выдерживает удары, а манёвренность позволяет уйти от огня противника, сообщает ТАСС.

"Этот танк намного мощнее и сильнее западных аналогов, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — рассказал механик-водитель танка Денис.