На Сватовском направлении на Украине заметили новейший российский универсальный боевой модуль "Бережок". Об этом проинформировал Telegram-канал тележурналиста Владимира Соловьёва.
Раньше такой модуль на базе БМП-2М появлялся только на параде Победы на Красной площади. Сейчас он принимает участие в огневой поддержке танкистов.
"По своей сути это легкобронированный, а значит более маневренный комплекс поддержки танков", — сообщается в публикации.
Модуль включает противотанковые ракеты "Корнет", 30-мм пушку, автоматический гранатомёт и пулемёт 7,62 мм. "Бережок" имеет уникальную систему управления огнём с визирным, тепловизионным и лазерным дальномерами.
Ранее сообщалось, что Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ.
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