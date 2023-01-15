На Сватовском направлении заметили новейший боевой модуль "Бережок" ВС РФ

На Сватовском направлении на Украине заметили новейший российский универсальный боевой модуль "Бережок". Об этом проинформировал Telegram-канал тележурналиста Владимира Соловьёва.

Боевой модуль "Бережок"

Раньше такой модуль на базе БМП-2М появлялся только на параде Победы на Красной площади. Сейчас он принимает участие в огневой поддержке танкистов.

"По своей сути это легкобронированный, а значит более маневренный комплекс поддержки танков", — сообщается в публикации.

Модуль включает противотанковые ракеты "Корнет", 30-мм пушку, автоматический гранатомёт и пулемёт 7,62 мм. "Бережок" имеет уникальную систему управления огнём с визирным, тепловизионным и лазерным дальномерами.

Ранее сообщалось, что Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ.