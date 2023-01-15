Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ

Украинские солдаты, оставшиеся в Соледаре после его освобождения российскими военными, пытаются скрыться на чердаках и в подвалах. Их находят бойцы ВС РФ, рассказал ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" Владимир Новиков.

По его словам, кажется, что сдались все солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ), и "всё под контролем". Однако, в ходе проверки всех помещений, в том числе технических, ещё обнаруживаются "скрытые группы" украинских солдат.

Некоторые украинские военные, находящиеся ещё в Соледаре, стараются "просто где-то спрятаться" и пытаются укрыться на чердаках и в технических помещениях, добавил собеседник издания.

"Алабай" отметил, что случаи эти буквально уже единичные.

Назвать число солдат ВСУ, которые сдались в плен в Соледаре добровольно "достаточно сложно", заключил спецназовец.

Ранее украинский пропагандист Юрий Бутусов признал полное оставление Соледара украинской армией. Оставление города подтвердил также и боевик с позывным "Мадьяр".