Украинский пропагандист Бутусов: сдача Соледара — это поражение Украины

Украинские вооружённые силы (ВСУ) окончательно покинули жилые кварталы Соледара, потеря города означает поражение Украины. Об этом заявил находившийся в Соледаре украинский журналист Юрий Бутусов в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ оставили жилые районы Соледара 10 января, сейчас бои идут на западных окраинах у рудника №7.

За полгода российские войска заняли первый город, отметил Бутусов.

"Да, надо сказать правду — Соледар это поражение", — заключил украинский пропагандист.

Он также раскритиковал командование ВСУ за то, что оно не отреагировало в нужное время по многим причинам, и призвал власти сделать выводы.