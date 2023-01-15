Украинские вооружённые силы (ВСУ) окончательно покинули жилые кварталы Соледара, потеря города означает поражение Украины. Об этом заявил находившийся в Соледаре украинский журналист Юрий Бутусов в своём Telegram-канале.
По его словам, ВСУ оставили жилые районы Соледара 10 января, сейчас бои идут на западных окраинах у рудника №7.
За полгода российские войска заняли первый город, отметил Бутусов.
"Да, надо сказать правду — Соледар это поражение", — заключил украинский пропагандист.
Он также раскритиковал командование ВСУ за то, что оно не отреагировало в нужное время по многим причинам, и призвал власти сделать выводы.
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