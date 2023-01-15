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Зеленский заявил, что бои за Соледар и Бахмут продолжаются без остановки

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении в воскресенье, что бои за Соледар и Артёмовск ещё продолжаются.

"Битва за Соледар, за Бахмут продолжается без какой-либо передышки и остановки", — сказал он.

Отметим, сегодня об оставлении вооружёнными силами Украины западных окраин Соледара заявили украинский пропагандист Юрий Бутусов и командир подразделения ВСУ с позывным "Мадьяр".

Однако замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале призвала не верить лицам, которые "распространяют дезинформацию", и заявила, что идут бои.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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