Зеленский заявил, что бои за Соледар и Бахмут продолжаются без остановки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении в воскресенье, что бои за Соледар и Артёмовск ещё продолжаются.

"Битва за Соледар, за Бахмут продолжается без какой-либо передышки и остановки", — сказал он.

Отметим, сегодня об оставлении вооружёнными силами Украины западных окраин Соледара заявили украинский пропагандист Юрий Бутусов и командир подразделения ВСУ с позывным "Мадьяр".

Однако замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале призвала не верить лицам, которые "распространяют дезинформацию", и заявила, что идут бои.