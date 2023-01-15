Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении в воскресенье, что бои за Соледар и Артёмовск ещё продолжаются.
"Битва за Соледар, за Бахмут продолжается без какой-либо передышки и остановки", — сказал он.
Отметим, сегодня об оставлении вооружёнными силами Украины западных окраин Соледара заявили украинский пропагандист Юрий Бутусов и командир подразделения ВСУ с позывным "Мадьяр".
Однако замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале призвала не верить лицам, которые "распространяют дезинформацию", и заявила, что идут бои.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.