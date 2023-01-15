Появилось видео, подтверждающее, что дом в Днепре разрушен из-за ПВО. Кадры публикует Telegram-канал "Русской Весны".
На видео попал момент после падения двух ракет.
Военкоры отмечают, что хорошо видны два очага пожара на существенном расстоянии на земле: один от ракеты ПВО и другой — от сбитой ею крылатой ракеты. Справа та самая разрушенная девятиэтажка.
Таким образом, подтверждаются слова советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, который заявил в интервью, что на дом упали обломки ракеты, сбитой украинской ПВО.
После этого заявления на Арестовича обрушился шквал критики, а сам он попытался оправдаться.
Ранее появилось видео со вспышкой в небе за две секунды до взрыва, что свидетельствует о поражении ракеты ПВО над жилым кварталом, заключают эксперты канала.
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Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.