Арестович объяснил усталостью своё заявление о взрыве дома в Днепре из-за работы ПВО ВСУ

Советник Офиса президента Алексей Арестович вчера заявил, что трагедия с упавшей ракетой на жилой дом в Днепре произошла из-за системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины. В него сразу "полетела волна хейта" от украинцев.

Сегодня Арестович рассказал, откуда узнал данную информацию, и сейчас он уже сомневается, что это была ПВО.

"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", — сообщает Арестович в своём блоге.

Он отмечает, что информацию вчера подал некорректно и заявлять с уверенностью о работе ПВО не стоило. Однако во время интервью он был уставший и отвлёкся, а давать комментарий надо было.

"Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в её пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом. А потом — то да сё, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию", — комментирует Арестович.

Однако советник дал понять, что говорить вещи, которые могут быть неприятны слушателям, он продолжит, так как взрослы люди в состоянии "сложить дважды два".