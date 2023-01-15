Сивков о возможном сценарии военной победы России: "Спецоперация кончится к лету"

Спецоперация закончится уже к лету этого года при определённых условиях.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, просчитав сценарий победы России.

Он отметил, что добиться победы в СВО можно в течение нескольких месяцев, но есть нюанс.

Сегодня созданы идеальные условия для глубоких операций с прорывом линии обороны националистов: ВС РФ обладают ключевыми преимуществами: в небе, в огневых позициях на поле боя, в тяжёлой технике, в выучке солдат. За счёт частичной мобилизации достигнут паритет в "штыках".

Подразделениям РФ сегодня следует сконцентрироваться не на укрепрайоне ВСУ в ДНР, а на Запорожском и Харьковском направлениях. Потом надо окружить всю ударную группировку врага и сформировать котёл. Внутри окажутся все боеспособные формирования ВСУ. После этого за несколько месяцев их можно разбить полностью, отметил аналитик.

"С нашей стороны будет атаковать целый фронт. Поэтому с оперативно-стратегической точки зрения задача разгрома ВСУ и освобождения территории Украины от нацистов может быть решена в течение нескольких месяцев. К лету — точно," — в эфире программы "Царьград. Главное" констатировал Сивков.

По его словам, всё вышесказанное актуально при условии опоры на оперативно-стратегические параметры. Но политический фактор имеет десятикратно более важное значение, подытожил Сивков.