Спецоперация закончится уже к лету этого года при определённых условиях.
Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, просчитав сценарий победы России.
Он отметил, что добиться победы в СВО можно в течение нескольких месяцев, но есть нюанс.
Сегодня созданы идеальные условия для глубоких операций с прорывом линии обороны националистов: ВС РФ обладают ключевыми преимуществами: в небе, в огневых позициях на поле боя, в тяжёлой технике, в выучке солдат. За счёт частичной мобилизации достигнут паритет в "штыках".
Подразделениям РФ сегодня следует сконцентрироваться не на укрепрайоне ВСУ в ДНР, а на Запорожском и Харьковском направлениях. Потом надо окружить всю ударную группировку врага и сформировать котёл. Внутри окажутся все боеспособные формирования ВСУ. После этого за несколько месяцев их можно разбить полностью, отметил аналитик.
"С нашей стороны будет атаковать целый фронт. Поэтому с оперативно-стратегической точки зрения задача разгрома ВСУ и освобождения территории Украины от нацистов может быть решена в течение нескольких месяцев. К лету — точно," — в эфире программы "Царьград. Главное" констатировал Сивков.
По его словам, всё вышесказанное актуально при условии опоры на оперативно-стратегические параметры. Но политический фактор имеет десятикратно более важное значение, подытожил Сивков.
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