Путин: динамика СВО положительная, всё развивается по плану Минобороны и Генштаба

Динамика специальной военной операции России на Украине положительная, всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

"Надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — в частности, сказал лидер Российской Федерации.

Также президент отметил экономические успехи страны. Инфляция по итогам I квартала 2023 года может снизиться с 11,9 процентов до примерно 5 процентов, подчеркнул Путин.