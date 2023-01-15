Динамика специальной военной операции России на Украине положительная, всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".
"Надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — в частности, сказал лидер Российской Федерации.
Также президент отметил экономические успехи страны. Инфляция по итогам I квартала 2023 года может снизиться с 11,9 процентов до примерно 5 процентов, подчеркнул Путин.
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