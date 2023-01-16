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В Казани украинцы звонят детям и просят включить в квартирах все газовые конфорки

Силовые структуры

В Казани неизвестные люди, по всей вероятности, из Украины звонят детям и просят включить в квартирах газовые конфорки.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В украинских пабликах появились сообщения с призывом звонить на "руснявый номер" телефона российских детей и под предлогом проверки газовой службы, просят их включить газовые приборы. Так якобы будет отомщён Днепропетровск, где и-за работы ПВО ВСУ был разбит многоэтажный дом.

"Злоумышленники просят детей оставить открытыми конфорки", — цитирует ведущий Первого канала официальное заявление к горожанам представительство "Газпрома трансгаз Казань".

Ведомство просят разъяснить детям, что ни в коем случае нельзя доверять незнакомым людям, а тем более включать газовые приборы без присутствия взрослых.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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