В Казани украинцы звонят детям и просят включить в квартирах все газовые конфорки

В Казани неизвестные люди, по всей вероятности, из Украины звонят детям и просят включить в квартирах газовые конфорки.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В украинских пабликах появились сообщения с призывом звонить на "руснявый номер" телефона российских детей и под предлогом проверки газовой службы, просят их включить газовые приборы. Так якобы будет отомщён Днепропетровск, где и-за работы ПВО ВСУ был разбит многоэтажный дом.

"Злоумышленники просят детей оставить открытыми конфорки", — цитирует ведущий Первого канала официальное заявление к горожанам представительство "Газпрома трансгаз Казань".

Ведомство просят разъяснить детям, что ни в коем случае нельзя доверять незнакомым людям, а тем более включать газовые приборы без присутствия взрослых.