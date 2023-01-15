Уже сообщалось, что в Днепропетровске в результате работы систем противовоздушной обороны Украины разрушен жилой дом.
На месте до сих пор работают сотрудники спасательной службы.
Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, на месте рухнувшего подъезда мародёрят спасатели.
По его словам, работник украинского благотворительного фонда негодует, поскольку от пострадавших жителей услышал такой "лютый трэш" о спасательной операции, которая очень не вписывается в атмосферу единения Незалежной, которую сейчас рисуют.
— Мародерство?
— Ну, — цитирует военкор.
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