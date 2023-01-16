Командир спецназа "Троя" Новиков: ВСУ ремонтируют американские гаубицы М777 в Польше

Техника, которую киевский режим получает от США, не справляется с климатом на Украине и нуждается в постоянном ремонте, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

По его словам, к примеру, гаубицы М777 отправляют на ремонт в Польшу. Так как на Украине не могут справиться с обслуживанием иностранной техники.

"Те же пушки М777 не могут на Украине ремонтировать. В случае поломки везут в Польшу. То есть или дорого, или не хватает кадров, или нужно какое-то специальное оборудование натовского образца, но базы для ремонта не разворачивают на Украине — всё везут в Польшу", — рассказал "Алабай" ТАСС.

По его словам, техника не выдерживает заморозков, слякоти и влажного климата. Украинские же специалисты, как и заводы, "заточены" скорее под технику времён СССР.