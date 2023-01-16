Подлодка "Белгород" получит первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон"

Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" получит первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон", сообщил источник в военных кругах.

По его информации, все испытания оружия завершены успешно.

"Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород", — сообщил источник в военных кругах ТАСС.

Когда именно "Белгород" получит суперторпеды, в агентстве не уточнили.