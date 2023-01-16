Германия никогда не передаст Вооружённым силам Украины (ВСУ) списанные истребители Tornado, следует из заявления немецкого политика Гауке Шульца.
В своих соцсетях он отметил, что поставки боевых самолётов втянут Германию в противостояние с РФ. По его словам, официальный Берлин не заинтересован в таком сценарии развития конфликта.
"Вы никогда не получите Tornado", — написал Шульц.
Политик убеждён: в случае передачи истребителей Киев будет использовать их "ненадлежащим образом".
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал, чтобы власти Германии предоставили ВСУ все возможные виды вооружений, в том числе свыше 90 истребителей Tornadо, которые подлежат списанию.
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