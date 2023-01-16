Когда боевики ВСУ находились в Соледаре, то не гнушались красть из домов бытовую технику и личные вещи горожан, рассказал житель села Опытное Артёмовского района Александр Щербин.
По его словам, националисты даже умудрились снять металлические кованые ворота и отправить куда-то по почте.
"Очень много "мародёрки" было, когда ещё почта у нас работала, город нормально функционировал. Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь…" — рассказал очевидец РИА Новости.
По его словам, на почте всегда была очередь из ВСУшников, которые всё время что-то отправляли из награбленного.
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