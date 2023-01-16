Иностранные наёмники в Соледаре использовали мобилизованных новичков ВСУ как "пушечное мясо", заявил украинский военнопленный. По его словам, в городе было очень много "солдат удачи".
По словам военнопленного, к такой мере прибегали, когда становилось понятно, что позиции необходимо сдавать.
"Да, я правду скажу, много (наёмников. — Прим. ред.), очень. Они спецы, но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками, — рассказал боевик РИА Новости.
По его словам, в основном это иностранцы, и очень "много" наёмников из США.
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