Пленный ВСУшник: в Соледаре наёмники использовали мобилизованных украинцев как "мясо"

Иностранные наёмники в Соледаре использовали мобилизованных новичков ВСУ как "пушечное мясо", заявил украинский военнопленный. По его словам, в городе было очень много "солдат удачи".

По словам военнопленного, к такой мере прибегали, когда становилось понятно, что позиции необходимо сдавать.

"Да, я правду скажу, много (наёмников. — Прим. ред.), очень. Они спецы, но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками, — рассказал боевик РИА Новости.

По его словам, в основном это иностранцы, и очень "много" наёмников из США.