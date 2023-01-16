Командир вертолёта Ка-52 ВКС РФ рассказал о пятисекундном манёвре перед атакой

Командир Ка-52 ВКС РФ с позывным Лесоруб назвал ударный вертолёт элегантной и манёвренной машиной, которая способна простить многие ошибки. Однако во время вылета сложность состоит в том, что необходимо избегать проводов, которых очень много в зоне спецоперации на Украине. Также нельзя попасться в поле зрения противника, подчеркнул Лесоруб.

"Для этого мы перед нанесением удара как можно ниже прижимаемся к земле, затем на определённые дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определённым углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Всё это занимает от силы секунд пять», — рассказал командир в беседе с "Известиями".

Ударные вертолёты Ка-52 наносят поражение по позициям ВСУ при помощи неуправляемых 80-миллиметровых авиационных ракет.