Спикер ВСУ Череватый назвал Бахмутское направление самым горячим участком фронта

Наиболее горячим участком фронта остаётся Бахмутское (Артёмовское) направление. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. За минувшие сутки российская армия нанесла 234 удара по противнику в регионе, также произошло 32 боестолкновения, отметил он.

По словам спикера ВСУ, самые ожесточённые боевые действия зафиксированы в Соледаре, Клещеевке, Спорном, Бахмутовке и в самом Бахмуте (Артёмовске).

Череватый сообщил в эфире телемарафона, что ВС РФ начали ротировать свои подразделения в зоне спецоперации, в первую очередь штурмовые группы.