Наиболее горячим участком фронта остаётся Бахмутское (Артёмовское) направление. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. За минувшие сутки российская армия нанесла 234 удара по противнику в регионе, также произошло 32 боестолкновения, отметил он.
По словам спикера ВСУ, самые ожесточённые боевые действия зафиксированы в Соледаре, Клещеевке, Спорном, Бахмутовке и в самом Бахмуте (Артёмовске).
Череватый сообщил в эфире телемарафона, что ВС РФ начали ротировать свои подразделения в зоне спецоперации, в первую очередь штурмовые группы.
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