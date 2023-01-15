Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кива: если ВСУ весной не зайдут в Крым, "проект Украина" будет закончен
Мардан: Даже если в дом в Днепре попала наша ракета, это не меняет вообще ничего
Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области
Эпидемиологи перечислили последствия гриппа: "Несовместимы с жизнью"
Певица Азиза заявила, что Вахтанг Кикабидзе умер из-за психосоматики
Ведущие конкурса "Мисс Вселенная" дважды не смогли произнести слово "Кыргызстан"
РИА Новости: снайперы группы "Викинг" рассказали о боевой работе в ходе СВО ВС РФ на Украине
Кадыров рассказал об особенностях действий чеченских бойцов в зоне СВО: упор на мобильность
"Будет "подарки" врагам таскать": Рогозин заявил о разработке БПЛА "Матрёшка"

Спикер ВСУ Череватый назвал Бахмутское направление самым горячим участком фронта

Силовые структуры

Наиболее горячим участком фронта остаётся Бахмутское (Артёмовское) направление. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. За минувшие сутки российская армия нанесла 234 удара по противнику в регионе, также произошло 32 боестолкновения, отметил он. 

По словам спикера ВСУ, самые ожесточённые боевые действия зафиксированы в Соледаре, Клещеевке, Спорном, Бахмутовке и в самом Бахмуте (Артёмовске).

Череватый сообщил в эфире телемарафона, что ВС РФ начали ротировать свои подразделения в зоне спецоперации, в первую очередь штурмовые группы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
В Киеве прогремела вторая серия взрывов
В Киеве прогремела вторая серия взрывов
Ходаковский: после взятия города Соледар ВС РФ наступят тяжёлые времена
РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"
Знак зодиака 15 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
Спикер ВСУ Игнат: удар по Киеву был нанесён баллистическими ракетами, недоступными для ПВО
CFR: поставки тяжёлых западных танков и БМП приведут к проблемам с логистикой в ВСУ
В Киеве, Запорожье и Очакове утром прогремели взрывы
В Киеве, Запорожье и Очакове утром прогремели взрывы
Последние материалы
Травля на службе делает людей конспирологами
Спикер ВСУ Череватый назвал Бахмутское направление самым горячим участком фронта
Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области
Эпидемиологи перечислили последствия гриппа: "Несовместимы с жизнью"
Певица Азиза заявила, что Вахтанг Кикабидзе умер из-за психосоматики
Ведущие конкурса "Мисс Вселенная" дважды не смогли произнести слово "Кыргызстан"
РИА Новости: снайперы группы "Викинг" рассказали о боевой работе в ходе СВО ВС РФ на Украине
Кадыров рассказал об особенностях действий чеченских бойцов в зоне СВО: упор на мобильность
"Будет "подарки" врагам таскать": Рогозин заявил о разработке БПЛА "Матрёшка"
Арестович заявил, что войска ВС России смогут взять только половину Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников