Военкор Сладков: ВС РФ создают мощнейшую линию обороны от Херсона до Харькова

Российские военные приступили к созданию мощнейшей оборонительной линии в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

По его словам, на участке Херсон — Харьков появляются оборудованные окопы, блиндажи, деревоземляные огневые точки (ДЗОТы), бетонные противотанковые препятствия и рвы.

"Несмотря на разговоры о возможном наступлении, российские войска создают мощнейшую линию обороны от Херсона до Харькова", — подтвердил Сладков.

Он также добавил, что ВС РФ продолжают продвигаться севернее Авдеевки и Марьинки. Кроме того, военный журналист подчеркнул: украинская армия вернулась к поражениям и серьёзным потерям.

Ранее Сладков заявил, что возможности снабжения ВСУ в Артёмовске существенно снизились. Как пояснил военкор, украинские солдаты, находящиеся в этой зоне боевых действий, рискуют оказаться в котле.