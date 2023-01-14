Возможность снабжения украинской армии в Артёмовске стремительно снижается. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркнул, что в город довольно сложно поставлять дополнительные резервы и продовольствие.
"Ощущение близкого котла, тем более когда соседний город так быстро захватили, никому уверенности в завтрашнем дне не добавляет", — указал военкор в Telegram-канале.
Сладков отметил, что на данный момент Соледар пустой. По его мнению, через несколько дней в населённый пункт начнут возвращаться местные жители.
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