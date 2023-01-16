В Белоруссии стартуют учения военной авиации с участием ВКС России

В Минобороны Белоруссии объявили о начале лётно-тактических учений Союзного государства с участием Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подготовка авиационных подразделений ВС Белоруссии и РФ стартовала в понедельник, 16 января.

"От российской стороны в мероприятии участвует воинское формирование ВКС", — сказано в официальном релизе.

Как пояснили в Минобороны республики, для военных учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии.

Отмечается, что в ходе подготовки подразделений планируется отработать высадку тактического десанта, ведение разведки, патрулирование воздушного пространства, доставку грузов и эвакуацию раненых военнослужащих. Главная цель учений — повысить оперативную совместимость, пояснили в МО Белоруссии.

Ранее стало известно, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Союзного государства были приведены в состояние боевой готовности.