В Минобороны Белоруссии объявили о начале лётно-тактических учений Союзного государства с участием Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подготовка авиационных подразделений ВС Белоруссии и РФ стартовала в понедельник, 16 января.
"От российской стороны в мероприятии участвует воинское формирование ВКС", — сказано в официальном релизе.
Как пояснили в Минобороны республики, для военных учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии.
Отмечается, что в ходе подготовки подразделений планируется отработать высадку тактического десанта, ведение разведки, патрулирование воздушного пространства, доставку грузов и эвакуацию раненых военнослужащих. Главная цель учений — повысить оперативную совместимость, пояснили в МО Белоруссии.
Ранее стало известно, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Союзного государства были приведены в состояние боевой готовности.
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