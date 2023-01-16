Камбоджа начала обучать сапёров из ВСУ под "кураторством" Японии

В Камбодже стартовали учения для украинских сапёров, сообщили местные СМИ. Согласно информации, техническую поддержку на тренировках окажет Япония.

Обучением украинских боевиков займётся Камбоджийский противоминный центр.

"Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — цитирует руководителя центра Khmer Times.

Согласно информации, техническими "кураторами" выступит Токио. Какой именно "клад" внесло японское правительство, не уточняется.

Ранее стало известно, что американские инструкторы будут обучать украинских боевиков на территории Германии. Известно, что батальон из 500 человек планируют вернуть в Незалежную "на поле боя" через пять-восемь недель.