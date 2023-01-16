Балицкий: полное освобождение Запорожской области от ВСУ начнётся весной

Полное освобождение Запорожской области начнётся весной. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что российской армии противостоит не только киевский режим, но и страны коллективного Запада.

"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объёме. Раньше — не думаю, что это может произойти", — сказал Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".

Политик отметил, что город Запорожье быстро освободить от украинских боевиков.

"Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придётся много разминировать", — подчеркнул он.