Полное освобождение Запорожской области начнётся весной. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что российской армии противостоит не только киевский режим, но и страны коллективного Запада.
"Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объёме. Раньше — не думаю, что это может произойти", — сказал Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".
Политик отметил, что город Запорожье быстро освободить от украинских боевиков.
"Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придётся много разминировать", — подчеркнул он.
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