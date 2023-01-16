Генерал ВСУ Кривонос: российская армия копит снаряды для скорого наступления

Считать, что у ВС РФ иссякли снаряды для артиллерии, так же глупо, как и говорить, что у них закончились высокоточные ракеты.

Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совета безопасности Украины бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

По его мнению, армия России уменьшила плотность артиллерийского огня для того, чтобы сохранить и накопить снаряды для дальнейшего наступления.

"С моей точки зрения, русские могут в определенных моментах приостановить активные артиллерийские бои и сохранять, накапливать эти артиллерийские боеприпасы для дальнейшего контрнаступления, которое они планируют проводить в ближайшие полтора-два месяца", — в эфире телеканала "Прямой" заявил генерал.

Он отметил, что Киев уже с мая твердит, что крылатые ракеты и дроны у русских заканчиваются. Однако они не заканчиваются и не заканчиваются почему-то, подытожил Кривонос.