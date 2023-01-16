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Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

Силовые структуры

В Одессе год назад начали появляться первые отряды самообороны.

Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

Об этом сообщает "ПолитНавигатор", напоминая, как они бряцали оружием — "отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас", даже шантажировали — "отступать нам некуда, за нами только море".

"Одесситы 2 мая 2014 как никто другой показали, что Одесса — это Украина", — цитирует издание тогдашнюю агитку, призывающую вступить в ряды ТРО.

Тогда все расхватали берданки, обулись в берцы и начали бегать за котами и "щемить соседей в дворовых чатах за русский язык", отметил автор.

Прошел год, и патриотично настроенный сосед, который "бесстрашно плевал в подъезде, потому что на нём автомат болтался, с опаской выглядывает из квартиры — понимает, что в подъезде тихо, и лишь тогда выходит".

А причина одна: готовится переброска ТРО из Одессы в направлении Артёмовска. И все как тараканы попрятались, подчеркнуло издание.

Для иллюстрации приводятся анонимные сообщения из соцсетей.

"Сейчас некоторые резко ушли на больничные. Другие прячутся по знакомым и соседям. Ехать в мясорубку никто не хочет. Но патриотами, когда служили в ТРО, были знатными", — рассказывают сами украинцы.

"Патриотов" действительно отправляют в зону боевых действий. Был приказ быстро собираться и многих уже увезли. Блокпосты, на которых они стояли, расформировали.

Теперь понятно, почему военкомы сейчас действуют с особой прытью: прячутся в каретах скорой помощи, подстерегают мужиков в детских поликлиниках — героев из теробороны вычисляют.

"Добавить нечего. Кроме того, что когда герои сменят шапки с помпонами уже на будёновки, им не забыли их внезапный нацистский порыв в рядах ТРО. С предателями, как с предателями", — подытожил автор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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