Путин в беседе с Эрдоганом заявил о деструктивной линии Киева

Владимир Путин провёл телефонные переговоры Рэджепом Эрдоганом. В беседе с лидером Турции глава РФ обратил внимание на деструктивную линию руководства Украины.

В разговоре с турецким президентом Путин затронул тему политики Владимира Зеленского и его соратников

"Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада", — гласит сообщение Кремля.

По информации Кремля, лидеры двух стран обсуждали обмен пленными с Украиной, зерновую сделку и ситуацию в Сирии.

Владимир Путин также рассказал Эрдогану о нежелании Киева прекратить огонь в Рождество.