Владимир Путин провёл телефонные переговоры Рэджепом Эрдоганом. В беседе с лидером Турции глава РФ обратил внимание на деструктивную линию руководства Украины.
В разговоре с турецким президентом Путин затронул тему политики Владимира Зеленского и его соратников
"Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада", — гласит сообщение Кремля.
По информации Кремля, лидеры двух стран обсуждали обмен пленными с Украиной, зерновую сделку и ситуацию в Сирии.
Владимир Путин также рассказал Эрдогану о нежелании Киева прекратить огонь в Рождество.
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