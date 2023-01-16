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Глава СНБО Данилов: Россия может повторить наступление на годовщину СВО

Силовые структуры

Российские военные могут попробовать повторить наступление на Украине на годовщину спецоперации (24 февраля) или в марте. Такой прогноз сделал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Это может быть годовщина. Для них эти даты почему-то являются сакральными. Это также может произойти в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день, и готовимся", — заявил представитель киевского режима.

Ранее губернатор Ровенской области Виталий Коваль допустил, что ВС РФ могут "напасть" на Украину со стороны Белоруссии, переодевшись в форму белорусской армии.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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